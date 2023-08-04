Избирком Алтайского края зарегистрировал кандидата в губернаторы от ЛДПР

Голосование пройдет 8, 9 и 10 сентября

БАРНАУЛ, 4 августа. /ТАСС/. Избирательная комиссия Алтайского края зарегистрировала лидера ЛДПР Сергея Булаева в кандидаты для участия в выборах губернатора региона. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале краевого избиркома.

"В ходе очередного заседания региональная избирательная комиссия приняла решение о регистрации Булаева Сергея Сергеевича кандидатом на должность губернатора Алтайского края. Кандидат выдвинут избирательным объединением "Алтайское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России", - сказано в сообщении.

Количество подписей в предоставленных Булаевым документах составляет 526. Он стал третьим зарегистрированным кандидатом, в числе которых также лидер регионального отделения партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Евгения Боровикова и действующий губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Выборы губернатора Алтайского края будут проходить 8, 9 и 10 сентября. Также будет возможность проголосовать и дистанционно в единый день голосования, 10 сентября.