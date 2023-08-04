Избирком Красноярского края зарегистрировал всех кандидатов в губернаторы региона

Голосование пройдет 8, 9 и 10 сентября

КРАСНОЯРСК, 4 августа. /ТАСС/. Избирательная комиссия Красноярского края зарегистрировала последних двух кандидатов в губернаторы региона - депутатов Законодательного собрания региона Александра Глискова (ЛДПР) и Ирину Иванову (партия "Зеленые"). Об этом ТАСС сообщили в избирательной комиссии региона.

"Зарегистрировали двух кандидатов - Александра Глискова (ЛДПР) и Ирину Иванову (партия "Зеленые"). На сегодня зарегистрированы все кандидаты", - сообщили в комиссии.

Ранее крайизбирком зарегистрировал в качестве кандидатов на выборы губернатора края депутатов Законодательного собрания региона Андрея Новака (КПРФ) и Максима Маркерта ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), а также врио губернатора Красноярского края Михаила Котюкова.

Голосование на выборах губернатора Красноярского края будет проходить в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября. В конце апреля замминистра финансов РФ Михаил Котюков был назначен врио губернатора региона. Это произошло после того, как занимавший на тот момент пост главы края Александр Усс сообщил, что получил от президента РФ Владимира Путина предложение продолжить работать на федеральном уровне.