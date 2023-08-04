Рязанский губернатор предложил уволиться министру ЖКХ региона

По словам Павла Малкова, основная причина - неудовлетворительные результаты работы по капремонту

ТАСС, 4 августа. Губернатор Рязанской области Павел Малков выразил недовольство реализацией программы капитального ремонта многоквартирных домов и предложил покинуть свои посты министру ТЭК и ЖКХ региона, а также и.о. руководителя фонда капремонта многоквартирных домов Рязанской области.

"Сегодня предложил оставить занимаемые должности министру ТЭК и ЖКХ региона Дмитрию Устинову и и. о. руководителя фонда капремонта многоквартирных домов Рязанской области Виталию Дубровину. Основная причина - неудовлетворительные результаты работы по капремонту, не завершена контрактация подрядных организаций на текущий год", - написал Малков в своем Telegram-канале.

По его словам, капитальный ремонт в многоквартирных домах - это социально значимая программа, поэтому необходимы жесткие решения. "Наверстывать упущенное фонд и министерство будут в "ручном режиме", - добавил Малков.