Минобрнауки предложило ученым БРИКС платформы для решения климатических вопросов

Глава ведомства Валерий Фальков отметил, что в министерстве внимательно следят за тем, как развиваются подобные специализированные исследования в странах группы

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Глава Минобрнауки России Валерий Фальков, выступая на 11-й встрече министров науки, технологий и инноваций стран БРИКС в ЮАР, предложил коллегам использовать российские исследовательские платформы для решения климатических вопросов. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ведомства.

"Мы готовы делиться опытом по внедрению своих наукоемких технологий и внимательно следим за тем, как развиваются подобные специализированные исследования в ваших странах. Это долгосрочная повестка, которая может объединить наши государства, и, безусловно, заслуживает самого пристального внимания", - сказал Фальков.

Он рассказал о возможных путях сотрудничества в борьбе с ростом концентрации парниковых газов в атмосфере Земли - одним из главных факторов дестабилизации климата планеты. Для этого Россия готова задействовать имеющуюся в стране инфраструктуру - 17 карбоновых полигонов с уникальными экосистемами, которые расположены во всех климатических зонах. Полигоны созданы на базе ведущих университетов, что позволяет российским и иностранным студентам разных специальностей знакомиться с тем, как проводятся экологические исследования.

Министр отметил возможность создания на этих площадках специальных "климатических ферм" - зеркальных исследовательских территорий (области со схожими климатическими условиями в разных странах) для разработки и испытаний технологий контроля углеродного баланса, поглощения углекислого газа и сокращения парниковых выбросов.