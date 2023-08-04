Эксперт считает маловероятной интервенцию в Нигер

Теоретически способные на нее страны вряд ли смогут быстро договориться, отметил директор Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Андрей Маслов

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Внешняя интервенция в Нигер сейчас маловероятна: США, Франция и страны Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) преследуют разные интересы в регионе и не смогут быстро договориться между собой о вмешательстве. Такое мнение выразил в пятницу в беседе с ТАСС директор Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Андрей Маслов.

"Думаю, внешняя интервенция пока маловероятна. Теоретически способные на нее стороны - США, Франция и ECOWAS во главе с Нигерией - преследуют в Нигере разные интересы, и вряд ли смогут быстро договориться. Кроме того, против иностранного вмешательства выступили Мали и Алжир, который стал на сегодня главной военной силой в регионе", - отметил собеседник агентства.

Так, по мнению, с учетом расклада сил, заявления со стороны Алжира в пользу невмешательства имеют больший вес, нежели озвученные ранее угрозы со стороны ECOWAS. "У них просто недостаточно ресурсов и недостаточно единства для вмешательства. Алжир - единственная реальная сила в регионе и не заинтересован в том, чтобы в Нигере стало больше французских или американских войск, - пояснил эксперт. Маслов считает, что председательствующий в ECOWAS президент Нигерии Бола Тинубу в текущей ситуации будет действовать осторожно, "так как вторжение в соседний Нигер не прибавит ему популярности в народе и армии".

"Мир действительно становится многополярным. Эта многополярность проецируется и на периферию, где растет вес региональных игроков, каждый из которых все реже согласует действия с глобальными центрами силы", - заключил специалист.