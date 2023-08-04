Избирком Смоленской области зарегистрировал четырех кандидатов на выборы главы региона

Регистрацию не прошли два претендента

ТАСС, 4 августа. Избирательная комиссия Смоленской области зарегистрировала в пятницу трех кандидатов на досрочные выборы губернатора региона, выдвинутых ранее региональными отделениями партий ЛДПР, КПРФ и "Коммунисты России", сообщили в пресс-службе избиркома. Таким образом, в выборах примут участие четыре кандидата, еще двое регистрацию не прошли.

"Избирательная комиссия Смоленской области зарегистрировала кандидатов на должность губернатора Смоленской области: Максимова Андрея Викторовича, Ковалева Михаила Александровича, Шклавца Романа Николаевича", - говорится в сообщении.

28 июля избирком зарегистрировал в качестве кандидата врио губернатора региона Василия Анохина ("Единая Россия").

Всего в избирательную комиссию региона подали документы шесть кандидатов для участия в выборах губернатора. Отказ в регистрации получили Дмитрий Васильев ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), Игорь Ясинский ("Родина"). Они не представили в установленный законом срок документы, необходимые для регистрации, пояснили в пресс-службе.

На заседании облизбирком исключил кандидата Карпову от партии "Зеленые" по единому избирательному округу из списка кандидатов в депутаты Смоленской облдумы седьмого созыва. Она подала письменное заявление. Кроме того, утвержден текст избирательного бюллетеня для голосования по единому избирательному округу на выборах депутатов в облдуму.

17 марта 2023 года президент России Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Смоленской области Алексея Островского и назначил врио руководителя региона Василия Анохина, возглавлявшего департамент регионального развития аппарата правительства России. В июне депутаты Смоленской областной думы на внеочередном заседании проголосовали за назначение досрочных выборов губернатора региона на 10 сентября 2023 года.