Генсовет "Единой России" предложил президенту кандидатуры на посты глав новых регионов

Ими стали врио главы ДНР Денис Пушилин, врио главы ЛНР Леонид Пасечник, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий и врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Генсовет "Единой России" предложил президенту РФ Владимиру Путину кандидатуры от партии на должности руководителей четырех новых регионов. Об этом сообщила пресс-служба партии.

"Генсовет "Единой России" предложил президенту кандидатуры от партии на должности глав ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Ими стали: врио главы ДНР, секретарь Донецкого регионального отделения партии Денис Пушилин; врио главы ЛНР Леонид Пасечник; врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий; врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в Telegram-канале партии.

Как отметил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, Пушилин и Пасечник успешно руководят республиками уже пять лет. "У них большой опыт управления своими регионами, развития Донбасса в сложнейших условиях непрекращающихся боевых действий. Оба, как никто другой, погружены в проблемы своих республик, пользуются авторитетом жителей. Они уже доказали делом, что способны и достойны возглавлять эти регионы", - сказал Турчак, которого цитирует пресс-служба партии.

Что касается Балицкого и Сальдо, то им также "опыта и уважения жителей не занимать", подчеркнул Турчак. "Мы вместе занимались гуманитарной помощью, эвакуацией людей, восстановлением разрушенных объектов, готовили и проводили референдум. Вместе решаем проблемы", - уточнил секретарь генсовета единороссов.