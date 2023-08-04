Захарова прокомментировала призыв США к России возобновить зерновую сделку

По словам официального представителя МИД РФ, Вашингтону следует прекратить лицемерить и врать

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. США и другие западные страны должны прекратить лицемерить и врать по ситуации вокруг зерновой сделки. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с призывом госсекретаря США Энтони Блинкена к России возобновить участие в сделке.

Дипломат указала, что на Западе сыплют обвинениями в адрес России, в то время как реальное положение дел вокруг зерновой сделки замалчивалось. "В связи с этим и в ответ на заявления Вашингтона и других западных столиц хочется сказать - довольно. Довольно лицемерить, врать и передергивать факты, которые, как известно, вещь упрямая", - отмечается в комментарии.

Захарова подчеркнула, что "пока говорить о каких-либо позитивных сдвигах не приходится - даже прямой канал, установленный между Россельхозбанком и американским JP Morgan, который в западных столицах и ООН пытались представить в качестве рабочей альтернативы SWIFT, был закрыт 2 августа". Официальный представитель МИД РФ напомнила, что за год действия черноморской инициативы из портов Одессы, Черноморска и Южного было вывезено около 33 млн тонн зерновых, доля пшеницы составила всего 8,8 млн тонн. "При этом объемы общемирового зернового экспорта составляют 422,4 млн тонн, в том числе 205,6 млн тонн пшеницы, - добавила она. - Незначительность украинского вклада, что называется, налицо. Но это не мешает преподносить его как "спасение мира от голода".

По словам Захаровой, эти примеры и риторика лишний раз демонстрируют как коммерческий и ограниченный характер черноморской инициативы, так и истинное отношение к меморандуму Россия - ООН по нормализации российского сельхозэкспорта. "Отсутствие прогресса в его выполнении стало одной из главных причин прекращения украинского морского трафика", - отметила дипломат.

"В этих условиях наша позиция остается прежней и уже неоднократно озвучивалась, - сначала решение "системных" задач (переподключение Россельхозбанка к SWIFT; возобновление поставок запчастей; налаживание транспортной логистики и страхования; восстановление доступа российских компаний к своим зарубежным активам; речи об аммиакопроводе Тольятти - Одесса уже, к сожалению, не идет), и только после этого рассмотрение возможности реанимирования черноморской инициативы в соответствии с заявленными гуманитарными целями", - заключила она.