Глава Калмыкии поддержал инициативу об отчетности депутатов парламента перед избирателями

Бату Хасиков отметил, что у парламентариев появится больше полномочий, а взаимодействие с органами исполнительной власти и руководителями муниципалитетов станет более тесным

ЭЛИСТА, 4 августа. /ТАСС/. Глава Калмыкии Бату Хасиков поддержал инициативу депутатов-единороссов парламента (Народного Хурала) республики по принятию регионального закона о статусе депутата Народного Хурала, который обязывает парламентариев раз в год официально и очно отчитываться перед жителями региона о проделанной работе.

"Поддержал инициативу по принятию закона о статусе депутата Народного Хурала. Теперь парламентарии раз в год официально и очно будут отчитываться перед гражданами о проделанной работе. Уверен, такое нововведение подразумевает не только ответственность каждого депутата перед его избирателями. Это еще и возможность, которая заключается в том, что у них будет больше полномочий", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале по итогам состоявшегося заседания рабочей группы по принятию поправок в закон о статусе депутата.

По словам Хасикова, благодаря новому закону депутаты будут более тесно взаимодействовать с органами исполнительной власти и руководителями муниципалитетов, у них будет больше полномочий.

"Как показывает практика, многое зависит от такого плотного сотрудничества. Где-то будут требовать, а где-то подсказывать и помогать, тем самым, авторитет каждого народного избранника будет увеличиваться. Уверен, в новый состав поистине Народного Хурала войдут ответственные и деятельные люди. И это станет хорошим стартом для успешного развития родной Калмыкии", - добавил он.

С инициативой о принятии нового закона о статусе депутата Народного Хурала Республики Калмыкия ранее выступили депутаты Народного Хурала, члены фракции "Единая Россия" Артем Михайлов и Бадма Салаев. Участники заседания рабочей группы по принятию поправок в закон о статусе депутата в пятницу обсудили внесение поправок и их актуальность. По состоянию на пятницу собрано порядка 40 тыс. подписей в поддержку законодательной инициативы.

Выборы в парламент Калмыкии пройдут в единый день голосования 10 сентября. Ранее сообщалось, что депутаты Народного хурала на очередном заседании большинством голосов приняли законопроект о смешанной системе выборов в высший законодательный орган власти региона. Эту законодательную инициативу в парламент внес глава Калмыкии, а до этого все 27 депутатов избирались по партийным спискам. Хасиков возглавит список партии "Единая Россия" на предстоящих выборах в парламент (Народный хурал) республики.