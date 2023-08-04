Экс-посол РФ назвал "геополитически немыслимым" военное вторжение Франции в Нигер

Евгений Корендясов отметил, что Париж будет "цепко держаться за эту страну, и просто так она, конечно, не уйдет, а будет сопротивляться до последнего"

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Военная интервенция Франции в Нигер с целью подавления вооруженного переворота немыслима с геополитической точки зрения, однако Париж не уйдет из страны без сопротивления. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС экс-посол России в Мали и по совместительству в Нигере Евгений Корендясов.

"Дело не дойдет до вооруженного вмешательства. Я это даже исключаю, поскольку в современных условиях это немыслимо, особенно геополитически", - сказал эксперт. В то же время он отметил, что Франция будет "цепко держаться за эту страну, и просто так она, конечно, не уйдет, а будет сопротивляться до последнего".

Экс-посол уверен, что Париж будет стремиться сохранить рычаги влияния в регионе, несмотря на готовность воздержаться от силового решения кризиса. "Возможностей много, потому что Нигер зависит в огромной степени от французской помощи: помощи развитию, помощи продовольственной. И от очень тесного сотрудничества в системе здравоохранения, образования, потому что социальные сектора, фокусируются на присутствии французских врачей, преподавателей и других специалистов", - указал он.

Кроме того, эксперт отметил, что уход из Нигера станет для французских властей серьезным имиджевым ударом. "Для Парижа это связано с опасением потерять категорию великой державы, - подчеркнул Корендясов. - Потому что африканский параметр во внешнеполитической стратегии Франции является важнейшим направлением сохранения и усиления влияния самой Франции в международных делах и на международной арене в целом". "Франция никогда не будет покидать Африку", - добавил он.

По словам Корендясова, стратегическое значение не только для Парижа, но и для Вашингтона имеют урановые месторождения Нигера. "Нигер - страна маленькая, пустынная, но у нее много урановых месторождений. Они делят второе-третье место с Казахстаном по запасам уранового сырья. Все крутится вокруг этого", - пояснил он.

Интересы США и отношение к России

В контексте интересов Вашингтона аналитик обратил внимание на то, что Соединенные Штаты содержат в Нигере одну из своих наиболее многочисленных военных баз. "И географически, и геополитически это такая точка, которая находится в числе приоритетных. По крайней мере, на уровне африканского командования Вооруженных сил США", - уточнил экс-посол. "Так что этот регион сейчас становится центром событий и центром конкурентной борьбы между американцами и европейцами", - подчеркнул он.

Комментируя положительное отношение к РФ нескольких выступивших на стороне лидеров восстания в Нигере, Корендясов объяснил, что это обусловлено большой тягой к России в целом на Африканском континенте. "Россия в Африке считается главным якорем, главным защитником укрепления принципа суверенитета и равноправия международных отношений", - отметил эксперт. Он добавил, что вопрос суверенитета является для африканцев "священным делом". "Французы уже обожглись на этом и в Мали, и в Буркина-Фасо", - указал экс-посол.

Общие риски

Вместе с тем Корендясов подчеркнул, что при дальнейшей дестабилизации обстановки в Нигере большим вызовом как для России, так и для Франции, станет усиление исламистских группировок в регионе.

"Отмечается стремление исламистских кругов воспользоваться этой ситуацией и поставить эту страну под купол исламского государства, - продолжил эксперт. - То, что там экстремисты и исламисты в последнее время усиливают позиции, это факт". "И это беспокоит французов, естественно, и нас тоже, потому что любой исламист или исламский экстремизм напрямую касается нас", - заключил он.