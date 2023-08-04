Памфилова заявила о едином оформлении избирательных участков на выборах президента России

Председатель Центризбиркома отметила, что будут определенные знаки отличия

ПЯТИГОРСК, 4 августа. /ТАСС/. Избирательные участки во время выборов президента РФ в марте 2024 года будут выдержаны в едином стиле. Об этом сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилована на встрече с участниками форума "Организация обучения и наставничество в избирательном процессе "Время выбора" в Пятигорске.

Одна из групп участников форума, говоря об увеличении привлекательности избирательной системы, предложила ввести для членов комиссий дресс-код.

"Говоря про дресс-код. <...> У нас будет президентская кампания, на ней мы сделаем единый стиль избирательных участков, будут какие-то отдельные знаки отличия", - сказала Памфилова, добавив, что это касается и членов избирательных комиссий - от участковых до ЦИК. "Что-то обязательно будет, но мы же не полицейские, а вот на время избирательной кампании - я с этим согласна", - добавила она.

Форум проходит в образовательном центре "Машук" и завершится 4 августа. Его целью является формирование знаний, изучение опыта и выработка рекомендаций по организации наставничества в избирательном процессе. В нем принимают участие более 150 человек: представители избирательных комиссий всех уровней из 19 субъектов РФ. На форуме пройдут экспертная сессия, практические мастерские, презентация региональных практик, ситуационно-ролевые игры и квизы.