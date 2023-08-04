Генсек СНГ заявил, что вранье Запада побуждает страны Содружества к противодействию

По словам Сергея Лебедева, "сейчас как никогда важно способствовать сохранению единства стран Содружества"

МИНСК, 4 августа. /ТАСС/. Политика санкций и давления Запада, организованная кампания вранья побуждают страны СНГ к объединению усилий в информационном противодействии. Об этом заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев на совместном заседании Совета руководителей государственных и общественных телерадиоорганизаций государств СНГ и Административного совета Межгосударственного информационного пула государств Содружества.

"Политика санкций, беспрецедентное грубое давление, оказываемое так называемым коллективным Западом на страны Содружества, в первую очередь на Россию и Беларусь, побуждают нас к координации и объединению усилий в информационном противодействии организованной против нас кампании вранья", - приводит слова Лебедева агентство БелТА.

Он подчеркнул, что встреча актуальна с учетом той ситуации, которая складывается сегодня в мире и на пространстве СНГ. "Вы сами видите, сколько сейчас лжи и злобы в сообщениях западных СМИ о наших странах, - сказал Лебедев. - Чувствуется нескрываемое желание Запада разобщить нас, поссорить друг с другом, разрушить наше Содружество".

По его словам, "сейчас как никогда важно способствовать сохранению единства стран Содружества". "Могу сказать, что главы наших государств на саммитах откровенно и доверительно обсуждают ситуацию, складывающуюся в мире и в регионе Содружества, и намерены сделать все для укрепления СНГ, совместного решения имеющихся проблем", - сказал генсек. При этом он отметил, что речь идет о важности СМИ в создании единого информационного пространства. "Ваш совет - это действительно уникальная площадка для обмена мнениями и выработки мер, содействующих укреплению дружбы и сотрудничества между нашими странами, созданию в СНГ общего гуманитарного пространства", - подчеркнул Лебедев.