Официальный представитель МИД РФ назвала особенной ситуацию с демонтажом памятника генералу Алексею Зыгину

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Каждое отдельное проявление войны с монументами времен Великой Отечественной войны на Украине вызывает праведный гнев, но демонтаж памятника генералу Алексею Зыгину - в особенности, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

"Каждый случай этой войны неонацистов с памятниками вызывает праведный гнев, но эта история особая", - отметила дипломат, комментируя сообщения украинских СМИ о демонтаже в Полтаве памятника Зыгину.

Она напомнила, что памятник генералу возвели уже после войны в 1957 году. Сам Зыгин вошел в историю города как герой войны, погибший во время Полтавско-Кременчугской операции, - первого этапа сложнейшей битвы за Днепр, во время которого Полтава и была освобождена.

"Теперь у киевских властей другие герои. Женщина, которая инициировала снос монумента, - депутат полтавского горсовета Юлия Городчанина. Местные жители были против, но неонацисты все равно протащили свое решение. Сама же Городчанина прославилась тем, что проходила подготовку в Восточноевропейском центре многопартийной демократии и собирала деньги на ремонт дома, где в Полтаве останавливался Гитлер и жили генералы люфтваффе, - подчеркнула Захарова. - Вот так проявляется сущность неонацистского киевского режима и его прихвостней на местах".