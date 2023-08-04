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Военная операция на Украине

Алаудинов заявил о попытках ВСУ продавить участки, где находится спецназ "Ахмат"

Командир спецназа отметил, что противник несет потери

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются всеми силами продавить участки, где находится спецназ "Ахмат", но несут страшные потери. Об этом в пятницу ТАСС сообщил заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.

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"Да, противник всеми своими силами пытается продавить участки, где находятся наши подразделения. Но пока похвастаться, что добился каких-то результатов, противник не может, потому что несет страшные потери", - сказал собеседник агентства.

По его словам, обстановка на линии соприкосновения абсолютно подконтрольная. "Ситуация не такая, как они [ВСУ] рисуют ее в интернет ресурсах. У нас обстановка абсолютно подконтрольная, каждый день уничтожаем противника, технику противника", - добавил Алаудинов. 

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