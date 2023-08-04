Путин объявил благодарность Кадырову за вклад в строительство

Глава Чечни выразил признательность главе государства за высокую оценку деятельности и заверил, что в регионе будут наращивать усилия и выполнять все поставленные руководством страны задачи в срок

ГРОЗНЫЙ, 4 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин передал благодарственное письмо главе Чечни Рамзану Кадырову за вклад в реализацию стратегии развития строительной отрасли жилищно-коммунального хозяйства страны.

"Президент России Владимир Путин наградил меня благодарственным письмом за вклад в реализацию стратегии развития строительной отрасли жилищно-коммунального хозяйства страны. Письмо передал сегодня полпред президента РФ в СКФО Юрий Чайка, прибывший в республику с рабочим визитом", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Кадыров выразил признательность главе государства за высокую оценку деятельности и заверил, что в регионе будут наращивать усилия и выполнять все поставленные руководством страны задачи в срок.