Медведев прокомментировал новости о показателях экономики РФ и приговоре Навальному

Зампред Совбеза РФ написал в посте в Telegram латинское изречение "Так было угодно судьбе"

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев латинским выражением прокомментировал почти синхронное появление новостей о высоких показателях российской экономики и о новом приговоре Алексею Навальному.

"Россия остается пятой экономикой по паритету покупательной способности (данные Всемирного банка). Несмотря на безумные санкции и объявленную нам гибридную войну. Навальный получил 19 лет. Sic fata voluerunt (с лат. "Так было угодно судьбе" - прим. ТАСС)", - написал Медведев в своем Telegram-канале.

Ранее Всемирный банк обновил свои оценки ВВП по паритету покупательной способности стран мира на конец 2022 года. Согласно рейтингу, Россия вошла в пятерку крупнейших глобальных экономик, обогнав при этом часть европейских стран, в том числе Германию и Великобританию.

4 августа Мосгорсуд приговорил Навального к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества. Оглашение приговора проходило на выездном заседании в исправительной колонии № 6 во Владимирской области.