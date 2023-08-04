Посол РФ в Белграде указал на схожие действия Запада в операциях против Сербии и России

Александр Боцан-Харченко почтил память погибших в ходе операции "Буря", в результате которой сербы были изгнаны с территории Хорватии

БЕЛГРАД, 4 августа. /ТАСС/. Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко почтил память погибших в ходе операции "Буря", в результате которой сербы были изгнаны с территории Хорватии, и отметил, что Запад действует теми же способами и сейчас против русских.

"С тяжелым сердцем, скорбью и состраданием вспоминаем трагические события, начавшиеся 4 августа 1995 года. В результате так называемой операции "Буря" с родных мест в Краине было изгнано около 250 тыс. сербов. Антисербская операция была спланирована и проведена западными спецслужбами и структурами с использованием хорватской армии в качестве живой силы", - написал Боцан-Харченко в соцсети X (ранее Twitter).

Российский дипломат также отметил, что Запад и сейчас действует с той же беспринципностью, пытаясь всеми способами изгнать русских из Донбасса. "Точно такой же механизм и сценарий, как сейчас на Украине, по тем же лекалам, с той же бесчеловечностью. И та же трагическая судьба, что и краинским сербам, была уготована русским на Донбассе, если бы замыслы Запада и киевского режима не сорвала российская СВО", - заключил посол.

Операция "Буря" - военная операция хорватских вооруженных сил 4-5 августа 1995 года. Ее результатом стала ликвидация самопровозглашенной республики Сербская Краина на территории Хорватии. В ходе операции было убито около 2,5 тыс. сербов и столько же пропало без вести, почти 250 тыс. стали беженцами. Было уничтожено более 25 тыс. жилых домов, принадлежавших сербам, а также 13 тыс. православных церквей, музеев и других объектов.

В Сербии этот день считают днем национальной скорби, Белград ежегодно объявляет 5 августа днем траура. В Хорватии же эту операцию считают "освобождением от сербской оккупации". 5 августа здесь официальный государственный праздник - День победы и отечественной благодарности, а также День хорватских защитников.