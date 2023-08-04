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Дело Дональда Трампа

Посол РФ заявил о планах России работать с тем президентом США, которого изберут

Андрей Келин сообщил о надежде Москвы на то, что глава Белого дома будет вести страну в правильном направлении

НЬЮ-ЙОРК, 4 августа. /ТАСС/. Россия намерена работать с будущим президентом США, которого изберут на выборах в 2024 году, и надеется, что глава государства будет вести Соединенные Штаты в правильном направлении. Об этом заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин в интервью телеканалу CNN International.

На вопрос ведущей о новых обвинениях в США в адрес экс-главы Белого дома Дональда Трампа и реакции России на этот счет дипломат ответил: "Мы намерены работать с президентом, который будет избран в США".

"Конечно, мы следим за тем, что происходит. <…> Я надеюсь, что это не приведет к такому беспорядку, который был во время последних выборов и до [них]", - отметил Келин.

"Это должны быть действительно выборы, и кто-то должен быть избран и вести страну в правильном направлении", - сказал посол России в Великобритании. 

Теги:
СШАВеликобританияРоссияТрамп, ДональдКелин, Андрей ВладимировичДело Дональда Трампа
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