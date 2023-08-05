Антонов: США хотят отвлечь внимание утверждениями о нарушении РФ обязательств по химоружию

Посол России в Вашингтоне напомнил, что Москва ликвидировала химический арсенал в 2017 году

ВАШИНГТОН, 5 августа. /ТАСС/. Вашингтон пытается отвлечь внимание от собственных действий, выступая с утверждениями о невыполнении Россией обязательств в рамках Конвенции о запрещении химического оружия. Об этом заявил в пятницу посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства.

"Излюбленная тактика американцев - очернить других, чтобы отвлечь внимание от собственных прегрешений", - отметил он, комментируя статью заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс, в которой утверждается, что Россия не выполнила свои обязательства по конвенции и якобы сохраняет незаявленные запасы боевых отравляющих веществ (БОВ).

"Россия ликвидировала химарсенал еще в 2017 году. В Вашингтоне и уж тем более в Госдепе это прекрасно знают", - добавил Антонов. "Администрация долгие годы кормила мировое сообщество обещаниями уничтожить БОВ. Но выполнять поставленные задачи не торопилась. Оправдывалась тем, что проводит "деактивацию" боеприпасов наиболее безопасными методами. В результате химдемилитаризация США произошла со значительной задержкой - на избавление от 10% оставшихся вооружений Соединенным Штатам потребовалось более 10 лет", - указал дипломат.

"Если же у представителей внешнеполитического ведомства есть вопросы относительно выполнения Россией конвенции, рекомендуем обратиться к документам ОЗХО [Организации по запрещению химического оружия], подтверждающим полное и успешное химразоружение нашей страны", - подчеркнул посол РФ.

Указанная статья ранее была опубликована в газете The Denver Post. В ней Дженкинс, в частности, пишет, что США "осуждают применение химического оружия" и будут "активно работать с партнерами, чтобы призвать к ответу тех, кто применяет, разрабатывает, хранит или распространяет химическое оружие". По версии заместителя госсекретаря, к числу таких государств относятся Россия и Сирия. Она не приводит каких-либо доказательств этих утверждений.