Антонов опроверг утверждения СМИ о попытках РФ затягивать СВО до выборов в США

Посол России в Вашингтоне пояснил, что у спецоперации есть определенные цели и задачи, и ее проведение не зависит от внутриполитической ситуации в Соединенных Штатах

ВАШИНГТОН, 5 августа. /ТАСС/. Проведение Россией специальной военной операции (СВО) на Украине не зависит от каких-либо "внутриполитических раскладов" в США, Москва достигнет своих целей. Об этом заявил в пятницу посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства.

"Обратили внимание на инсинуации местных СМИ со ссылкой на американских и европейских официальных лиц о том, что Россия намерена-де затягивать спецоперацию до проведения в США президентских выборов - 2024, связывая с их итогами некие "надежды" на ослабление поддержки киевского режима, - отметил дипломат. - Наши действия не зависят от внутриполитических раскладов в Соединенных Штатах. У СВО четкие цели и задачи. Мы будем реализовывать их до полного достижения".

"Рекомендовали бы тем, кто пытается спекулировать на данной теме, сосредоточиться на другом, - подчеркнул Антонов. - Западу и прежде всего США следует осознать бесперспективность поставок режиму [президента Украины Владимира] Зеленского вооружений, поощрения его террористической деятельности, избавиться от иллюзий относительно нанесения России стратегического поражения. Отказаться от планов передачи Киеву истребителей F-16, которые могут оснащаться для доставки ядерного оружия, и обучения украинских пилотов. Подобный шаг привел бы к неприемлемой эскалации и повышению ядерных рисков".

"Чем скорее администрация одумается, тем раньше появятся шансы на дипломатическое разрешение украинского кризиса и восстановление мира и справедливости в регионе, - добавил посол. - Вопросы гарантий безопасности нашего государства, суверенитета Российской Федерации имеют для всех россиян абсолютную ценность".