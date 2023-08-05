Антонов назвал заявления Госдепа о приговоре Навальному вмешательством в дела России

Посол РФ в США добавил, что Вашингтону выгодно "брать в оборот" экстремистов с целью пошатнуть обстановку в России

ВАШИНГТОН, 5 августа. /ТАСС/. Заявление Госдепартамента относительно вынесения приговора в РФ Алексею Навальному по делу об экстремизме является попыткой грубого вмешательства в российские внутренние дела. Об этом заявил в пятницу посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства.

"Обратили внимание на заявление Госдепартамента с осуждением якобы политически мотивированного решения российского суда, приговорившего Навального к 19 годам лишения свободы. Расцениваем это как грубую попытку вмешаться во внутренние дела. Повлиять на работу независимой судебной системы Российской Федерации", - указал дипломат.

"Своей озлобленной реакцией американские власти фактически подтверждают правильность вердикта в отношении "берлинского пациента". Администрации выгодно "брать в оборот" экстремистов ради раскачивания обстановки в нашей стране, - подчеркнул Антонов. - Не пора ли Вашингтону обратить внимание на череду политических скандалов в самих Соединенных Штатах, а также множащиеся случаи использования правоохранительных органов для подавления здесь инакомыслия и свободы слова?"

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер ранее заявил, что Вашингтон осуждает вынесенный Навальному приговор к 19 годам лишения свободы по делу об экстремизме.