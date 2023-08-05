Пушилин сообщил о ранении трех человек в результате ударов ВСУ по Донецку

По словам врио главы ДНР, повреждения получили девять жилых домов в Донецке и Александровке, а также два объекта гражданской инфраструктуры в Петровском районе Донецка и Никитовском районе Горловки

ДОНЕЦК, 5 августа. /ТАСС/. Трое мирных жителей получили ранения в результате обстрелов Донецка со стороны украинских военных. Об этом сообщил врио главы республики Денис Пушилин.

"За вчерашний день в результате обстрелов со стороны противника ранения средней степени тяжести получили три человека в Петровском и Киевском районах Донецка, два из них - при разрыве кассетного боеприпаса", - написал он в своем Telegram-канале.

Пушилин уточнил, что при обстрелах повреждены девять жилых домов в Донецке и Александровке, а также два объекта гражданской инфраструктуры в Петровском районе Донецка и Никитовском районе Горловки.

По его информации, ВСУ 58 раз открывали огонь по территории республики, выпустив 227 боеприпасов, при ударах по Киевскому району Донецка и Ясиноватой использовалась кассетная боевая часть.