Володин призвал ООН осудить покупку США оружия для Тайваня

По мнению председателя Госдумы, Вашингтон делает все, чтобы Тайвань стал "анти-Китаем"

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. ООН должна осудить действия США, которые закупают оружие для Тайваня и провоцируют конфликт с Китаем, заявил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Как отметил Володин, президент США Джо Байден совершает очередную ошибку - он планирует закупить оружие для Тайваня из средств, выделенных Киеву. "Организация Объединенных Наций должна осудить провокационные действия Байдена, а не молчать, желая сохраниться", - написал Володин. Он добавил, что если в ООН не могут обеспечить глобальную безопасность и предотвратить конфликт, то "смысла существования в этой организации ровно столько, сколько было в ликвидированной Лиге Наций".

По его словам, киевский режим не оправдал ожиданий США. В Вашингтоне предвидят "провал" американской политики на украинском направлении и "ищут спасение в новом конфликте", полагает председатель Госдумы. По его словам, американской экономике не помогают ни заказы для ВПК, ни переток капитала из Европы в США. Володин добавил, что нестабильность финансового сектора, высокая инфляция, дефицит госбюджета растут почти в три раза за год, при этом международные агентства снижают кредитный рейтинг Соединенных Штатов.

Спикер Госдумы также напомнил, что рейтинг самого Байдена бьет антирекорды - ниже был только у 39-го президента США Джимми Картера (1977-1981).

По словам Володина, конфликт вокруг Тайваня необходим "выжившему из ума Байдену" для отвлечения внимания избирателей от внутренних проблем Соединенных Штатов. По мнению Володина, США делают все, чтобы Тайвань стал "анти-Китаем".