Захарова предложила посольству США обратиться в МИД РФ за разъяснениями по зерновой сделке

Официальный представитель дипведомства добавила, что Россия хочет "выполнения второй части пакетной договоренности "черноморская инициатива"

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Представитель посольства США в Москве может обратиться в МИД РФ, если Вашингтон не может понять, что требуется для возобновления зерновой сделки. Об этом написала в своем Telegram-канале официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

Ранее координатор санкционной политики Госдепартамента Джеймс О’Брайен заявил, что Москве "необходимо ясно дать понять, что она запрашивает". По его словам, "неясно, что Россия рассматривает как успех" для возобновления участия в зерновой сделке.

"Мы хотим выполнения второй части пакетной договоренности "черноморская инициатива". Все, что зафиксировано на бумаге, заверено Генсеком ООН. Если информации сайта МИД России недостаточно, то представитель посольства США может обратиться в МИД за дополнительными разъяснениями", - отметила Захарова, комментируя слова О’Брайена.