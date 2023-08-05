5 августа, 07:26,
обновлено 5 августа, 07:34
Военная операция на Украине

Балицкий сообщил об уничтожении трех штурмовых групп ВСУ западнее Орехова

Алексей Коновалов/ ТАСС
© Алексей Коновалов/ ТАСС

По словам врио губернатора Запорожской области, штурмовая группа Вооруженных сил Украины попытались атаковать позиции сил РФ в районе Работино

МЕЛИТОПОЛЬ, 5 августа. /ТАСС/. Силы РФ уничтожили три штурмовые группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) западнее Орехова в Запорожской области. Об этом сообщил врио губернатора Евгений Балицкий.

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По его информации, штурмовая группа ВСУ попытались атаковать позиции сил РФ в районе Работино. "В это же время наша воздушная разведка обнаружила сосредоточение трех штурмовых групп западнее Орехова. Все группы были уничтожены, оставшиеся солдаты ВСУ отошли в северном направлении", - написал он в своем Telegram-канале. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеБалицкий, Евгений Витальевич
© Информационное агентство ТАСС
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