Кандидата от партии "Новые люди" зарегистрировали на выборы губернатора Алтайского края

Голосование пройдет 8, 9 и 10 сентября

БАРНАУЛ, 5 августа. /ТАСС/. Представитель партии "Новые люди" Владислав Вакаев зарегистрирован в качестве кандидата на выборы губернатора Алтайского края. Об этом сообщили в облизбиркоме региона.

"В качестве кандидата на должность губернатора Алтайского края зарегистрирован Владислав Александрович Вакаев, выдвинутый избирательным объединением "Региональное отделение в Алтайском крае политической партии "Новые люди", - говорится в сообщении.

Согласно итоговому протоколу проверки листов поддержки кандидата на должность губернатора Алтайского края, количество достоверных и зачтенных подписей, проставленных в листах поддержки кандидата, 527. Председатель избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова вручила Вакаеву свидетельство о регистрации. Он стал четвертым зарегистрированным кандидатом, в числе которых также лидер регионального отделения партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Евгения Боровикова, кандидат от ЛДПР Сергея Булаев и действующий губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Выборы главы края будут проходить 8, 9 и 10 сентября. Также будет возможность проголосовать и дистанционно в единый день голосования, 10 сентября.