В Алтайском крае зарегистрировали шесть кандидатов на выборы главы региона

Голосование пройдет 8, 9 и 10 сентября

БАРНАУЛ, 5 августа. /ТАСС/. Региональный избирком зарегистрировал всех кандидатов, которые подали документы на выборы главы Алтайского края. Последними были зарегистрированы представители партии "Коммунисты России" и Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, таким образом на участие в выборах зарегистрированы шесть кандидатов, сообщили в избиркоме.

"Было принято решение о регистрации Елены Викторовны Хрусталевой в качестве кандидата. [Она] выдвинута избирательным объединением "Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость". Было принято решение о регистрации кандидатом в губернаторы Малинковича Сергея Александровича, выдвинутого избирательным объединением "Алтайское краевое отделение Политической партии Коммунистической партии Коммунисты России", - говорится в сообщении.

Таким образом, на выборы главы региона зарегистрировалось шесть кандидатов, в числе которых также лидер регионального отделения партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Евгения Боровикова, кандидат от ЛДПР Сергея Булаев, представитель партии "Новые люди" Владислав Вакаев и действующий губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Подача документов завершилась 29 июля.

Выборы главы края будут проходить 8, 9 и 10 сентября. Также будет возможность проголосовать и дистанционно в единый день голосования, 10 сентября.