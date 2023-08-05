Медведев пригрозил ударом по Западной Украине за атаку танкера в Керченском проливе

По словам зампреда Совбеза РФ, это будет для Украины "окончательным решением по зерновой сделке"

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что в ответ на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по танкеру "Сиг" в Черном море России следует атаковать западные регионы Украины. Такое мнение он высказал в своем Telegram-канале.

"Если киевская мразь хочет устроить экологическую катастрофу в Черном море, она должна получить ее на той части их территории, которая скоро отвалится Польше и которая будет смердеть после этого веками", - написал политик, комментируя нанесенный утром 5 августа украинской стороной удар по танкеру "Сиг" в Керченском проливе.

По его словам, это будет для Украины "окончательным решением по зерновой сделке".

"Ублюдки и выродки понимают только жестокость и силу. Видимо, им [ВСУ] мало ударов по Одессе, Измаилу и другим", - заключил он.

Утром 5 августа на южном подходе к Керченскому проливу украинской стороной был атакован танкер "Сиг". Судно получило пробоину в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта. Как ранее сообщили ТАСС в Морском спасательно-координационном центре Новороссийска, разлива топлива не произошло.