5 августа, 09:56
Военная операция на Украине

Медведев пригрозил ударом по Западной Украине за атаку танкера в Керченском проливе

Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

По словам зампреда Совбеза РФ, это будет для Украины "окончательным решением по зерновой сделке"

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что в ответ на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по танкеру "Сиг" в Черном море России следует атаковать западные регионы Украины. Такое мнение он высказал в своем Telegram-канале.

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"Если киевская мразь хочет устроить экологическую катастрофу в Черном море, она должна получить ее на той части их территории, которая скоро отвалится Польше и которая будет смердеть после этого веками", - написал политик, комментируя нанесенный утром 5 августа украинской стороной удар по танкеру "Сиг" в Керченском проливе.

По его словам, это будет для Украины "окончательным решением по зерновой сделке".

"Ублюдки и выродки понимают только жестокость и силу. Видимо, им [ВСУ] мало ударов по Одессе, Измаилу и другим", - заключил он.

Утром 5 августа на южном подходе к Керченскому проливу украинской стороной был атакован танкер "Сиг". Судно получило пробоину в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта. Как ранее сообщили ТАСС в Морском спасательно-координационном центре Новороссийска, разлива топлива не произошло. 

Теги:
Медведев, Дмитрий АнатольевичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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