Источник: Россия готова оперативно разобраться с инцидентом с гражданами Китая на границе

Собеседник агентства отметил, что нагнетанием негативного эмоционального фона вокруг ситуации активно занимаются СМИ западных государств, заинтересованные в подрыве российско-китайского сотрудничества

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Россия готова максимально оперативно разобраться в ситуации с несколькими гражданами Китая на границе РФ и Казахстана, чтобы избежать подобных случаев в будущем. Об этом сообщил ТАСС источник.

Ранее на странице китайской дипломатической миссии в социальной сети WeChat появилось сообщение, что посольство КНР в Москве потребовало от российской стороны расследовать инцидент с "нарушением прав" нескольких граждан Китая на границе РФ и Казахстана.

"По состоянию на сегодня ожидаем от китайских друзей официальной информации с изложением всех обстоятельств произошедшего. Российская сторона готова максимально оперативно разобраться в деталях случившегося, чтобы по максимуму избежать повторения аналогичных случаев. Уверены, что отмеченные инциденты не окажут негативного эффекта на наращивание дружественных гуманитарных обменов между Россией и Китаем", - сказал источник.

Собеседник агентства отметил, что нагнетанием негативного эмоционального фона вокруг ситуации активно занимаются СМИ западных государств, заинтересованные в подрыве российско-китайского сотрудничества.

Источник подчеркнул, что политического подтекста в ситуации нет, а Россия всячески приветствует приезд китайских туристов и проводит большую организационную работу для скорейшего восстановления туристических обменов между странами до допандемийного уровня. "Конечно, с учетом большого объема российско-китайских связей отдельных инцидентов при прохождении границы полностью избежать пока невозможно. Все такие случаи детально и оперативно разбираются сторонами по каналам компетентных ведомств в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнерства наших стран. Это в полной мере относится и к этому происшествию. Не видим здесь какого-либо политического подтекста", - добавил он.