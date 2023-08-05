Захарова: Япония движется к окончательной утрате самостоятельности во внешней политике

По словам официального представителя МИД РФ, Япония обслуживает интересы западных стран

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Япония, публикуя очередную "Белую книгу по обороне", обслуживает интересы западных стран и движется к окончательной потере самостоятельности во внешней политике. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД РФ комментарии официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой.

Дипломат обратила внимание на публикацию в Японии очередной ежегодной "Белой книги по обороне". "Не можем не указать официальному Токио на абсурдность ряда оценок в этом документе", - отметила она.

"Авторы, пытаясь убедить внутреннюю и зарубежную аудиторию в своей озабоченности безопасностью государств Старого Света, позиционируют Россию как "непосредственную и самую серьезную военную угрозу" Европе. <...> Подоплека подобных претензий к России хорошо известна. Администрация Фумио Кисиды движется к окончательной утрате самостоятельности во внешней политике, обслуживая интересы коллективного Запада", - сказала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что позиционирование Москвы как военной угрозы со стороны Токио "выглядит особенно лицемерно в контексте старательно замалчиваемой властями страны неудобной исторической правды: 80 лет назад милитаристская Япония вступила в сговор с гитлеровской Германией, оккупировавшей практически весь европейский континент". "Очевидно, тогда Токио отнюдь не беспокоила судьба проживавших там народов", - констатировала она.

Дипломат подчеркнула, что Япония в таком качестве не способна давать объективную и непредвзятую оценку происходящим на мировой арене процессам, "ограничиваясь ретрансляцией избитого набора тиражируемых ее нынешними союзниками лживых клише".

"Одновременно под прикрытием антироссийского курса в связи с ситуацией на Украине японские власти насаждают реваншистские настроения в обществе, активизируют пересмотр пацифистских положений конституции, кардинально увеличивают военные расходы и втягивают тем самым страну в форсированную ремилитаризацию. В отличие от надуманной "российской угрозы" в Европе эти действия Японии несут прямую реальную опасность миру и стабильности в Северо-Восточной Азии и в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом", - заключила Захарова.