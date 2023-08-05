Страны БРИКС сотрудничают для борьбы с будущими глобальными эпидемиями

По словам замглавы Минздрава РФ Сергея Глаголева, ядерная медицина стала одним из ведущих направлений сотрудничества стран объединения

ПРЕТОРИЯ, 5 августа. /ТАСС/. Сотрудничество стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в области здравоохранения развивается по нескольким направлениям, включая координацию усилий для противодействия новым глобальным эпидемиям, а также ядерную медицину. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев после встречи министров здравоохранения стран БРИКС в Дурбане (ЮАР).

"Недавняя пандемия коронавируса показала, что необходимы быстрые совместные действия различных стран для противодействия подобным пандемиям в будущем, - отметил он в интервью местному телеканалу SABC. - Россия и ЮАР показали во время пандемии коронавируса пример такой координации действий, и этот опыт свидетельствует о необходимости тесного сотрудничества стран БРИКС в борьбе с эпидемиями. РФ и ЮАР сотрудничают в разработке новых вакцин и их массовом производстве, совместно изучают особенности поведения болезнетворных вирусов и методы лечения вызываемых ими заболеваний".

Глаголев отметил, что ядерная медицина стала одним из ведущих направлений сотрудничества стран БРИКС. "Во время встречи в Дурбане мы посетили один из медицинских центров и убедились в высоком профессионализме южноафриканских врачей", - отметил он. Глаголев сообщил, что в предстоящем году будет создан медицинский журнал стран БРИКС. "Мы также выступаем за создание медицинской ассоциации БРИКС", - заявил заместитель главы Минздрава РФ.

По его словам, Россия предоставляет выпускникам медицинских вузов, в том числе из стран Африки, бесплатные места для дальнейшего обучения в российской системе здравоохранения. "Будем рады видеть среди них и специалистов из ЮАР", - добавил он.

Заседание министров здравоохранения стран БРИКС проходило в рамках подготовки саммита объединения. Он состоится 22-24 августа в Йоханнесбурге и пройдет под председательством ЮАР.