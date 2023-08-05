Партия "Новые люди" выдвинула 65 кандидатов в парламент ЛНР

Единый день голосования пройдет 10 сентября

ЛУГАНСК, 5 августа. /ТАСС/. Луганское региональное отделение партии "Новые люди" выдвинуло 65 кандидатов в Народный совет (парламент) Луганской Народной Республики (ЛНР) и муниципалитеты, сообщил ТАСС секретарь отделения партии Александр Харыбин.

"65 кандидатов выдвинули в Народный совет [ЛНР]. В первую пятерку вошли предприниматели Колесник Вадим Владимирович, Рысенко Юрий Викторович, Дорошенко Кирилл Дмитриевич, Харыбин Александр Владимирович - секретарь партии "Новые люди", помощник вице-спикера Государственной думы Даванкова Владислава Андреевича, тоже предприниматель, и Бондарь Андрей Сергеевич - тоже предприниматель", - сказал он по итогам конференции партии.

Харыбин рассказал, что "Новые люди" также выдвинули списки кандидатов в шесть муниципальных образований ЛНР. "В муниципалитеты выдвинули списки: это Луганск, Северодонецк, Ровеньки, Краснодон, Свердловск и Новоайдар", - отметил он.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В 54 субъектах РФ пройдет 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.

В новость была внесена правка (15:52 мск) - уточнение во втором абзаце, верно - Рысенко Юрий Викторович.