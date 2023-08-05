КПРФ выдвинула кандидатов в парламент ЛНР и муниципалитеты

Единый день голосования пройдет 10 сентября

ЛУГАНСК, 5 августа. /ТАСС/. Луганское региональное отделение Коммунистической партии РФ (КПРФ) на своей конференции выдвинуло 65 кандидатов в Народный совет (парламент) Луганской народной республики (ЛНР) и 28 - в муниципалитеты, сообщила избирательная комиссия республики.

"На конференции региональным отделением партии [КПРФ] был выдвинут список кандидатов в депутаты Народного совета ЛНР первого созыва, в который включены 65 кандидатов, а также выдвинуты списки кандидатов в депутаты 28 местных советов муниципальных образований ЛНР первого созыва, утверждена эмблема для размещения в избирательном бюллетене, определены уполномоченные представители, в том числе по финансовым вопросам", - сказано в сообщении в телеграм-канале регионального избиркома.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В 54 субъектах РФ пройдет 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.