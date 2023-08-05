5 августа, 15:01,
обновлено 5 августа, 15:15
Военная операция на Украине

Захарова анонсировала ответ Москвы на атаку Киева против судна в Керченском проливе

Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Россия решительно осуждает эту террористическую атаку, заявила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Террористические атаки Киева не останутся без ответа, а их авторы неминуемо понесут наказание. Об этом говорится в распространенном комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с украинской террористической атакой против российского гражданского судна в Керченском проливе.

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"Подобным варварским акциям не может быть оправдания, они не останутся без ответа, их авторы и исполнители неминуемо понесут наказание", - указала дипломат.

Захарова подчеркнула, что Россия решительно осуждает эту террористическую атаку, которая грозила не только гибелью экипажу, но и несла угрозу масштабной экологической катастрофы. "Киевский режим, не встречая осуждения со стороны западных стран и международных организаций, активно применяет все новые террористические методы, на этот раз в акватории Черного моря", - отмечается в комментарии.

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на то, что ответственность за теракт уже фактически взяла на себя Служба безопасности Украины в лице ее председателя Василия Малюка, который, как отметила Захарова, "со свойственной укронацистам бесчеловечностью" назвал нацеленный на убийство безоружных мирных людей теракт "законным, логичным и эффективным шагом". "Международное сообщество может еще раз воочию убедиться в том, какую "законность" исповедуют в Киеве", - добавила она. 

Теги:
УкраинаРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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