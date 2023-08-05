Все партии, зарегистрированные в ЛНР, выдвинули кандидатов на сентябрьские выборы

Выдвижение кандидатов в регионе проходило с 24 июля

ЛУГАНСК, 5 августа. /ТАСС/. Все региональные отделения политических партий, зарегистрированных в Луганской Народной Республике, выдвинули кандидатов в депутаты Народного совета (парламента) ЛНР и муниципалитеты. Об этом сообщила ТАСС заместитель председателя регионального избиркома Марианна Сумская.

"В Луганской Народной Республике все партии, зарегистрировавшие свои региональные отделения, завершили процедуру выдвижения списков кандидатов на региональных и муниципальных выборах - проведены мероприятия по выдвижению", - сказала она.

Ранее сообщалось, что выдвижение кандидатов будет проходить в регионе с 24 июля по 17 августа.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В 54 субъектах России пройдет 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.