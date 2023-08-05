В Крыму назвали объявления Украины о "военной угрозе" в портах РФ заявкой на новые теракты

По словам председателя Госсовета республики Владимира Константинова, гарантия безопасности судоходства в Черном море может быть подтверждена только при условии освобождения Одессы

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 августа. /ТАСС/. Предупреждение Украины о "военной угрозе" в акватории шести черноморских портов России является фактически заявкой на дальнейшее осуществление терактов против гражданского судоходства. Об этом сообщил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов, напомнив об атаке Киева на танкер "Сиг" в Керченском проливе минувшей ночью.

"Госгидрография Украины сообщила о "военной угрозе" для судоходства в портах России в Черном море. Фактически это официальная заявка на дальнейшее осуществление терактов против гражданского судоходства наподобие той, что была осуществлена сегодня ночью против танкера "Сиг" в Керченском проливе. Украина же и в своих действиях, и в своих словах нацеливается именно на мирное судоходство", - написал Константинов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в условиях действий Украины гарантия безопасности судоходства в Черном море может быть подтверждена только при условии освобождения Одессы.

Ранее Украина выпустила предупреждение о "военной угрозе" в акватории шести черноморских портов России: Анапа, Геленджик, Новороссийск, Сочи, Тамань, Туапсе. Предупреждение объявили с 4 августа до последующей отмены.

В Минобороны России сообщали, что в ночь на 4 августа российские корабли уничтожили два украинских безэкипажных катера, которые пытались атаковать военно-морскую базу Новороссийск. Кроме того, в ночь на 5 августа на южном подходе к Керченскому проливу украинской стороной был атакован танкер "Сиг". Судно получило пробоину в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта. Как сообщили ТАСС в Морском спасательно-координационном центре Новороссийска, разлива топлива не произошло.