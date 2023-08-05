В МИД РФ назвали безусловным фейком сообщения о якобы недовольстве послом Китая

В дипведомстве подчеркнули, что не удивлены подобной провокацией

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Данные анонимного Telegram-канала о якобы имеющих место планах Москвы проинформировать Пекин о "нежелательности" пребывания в РФ нынешнего посла Чжан Ханьхуэя являются безусловным фейком и вброшены для нагнетания обстановки. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России.

"Обратили внимание на сегодняшний провокационный и, естественно, недостоверный вброс одного анонимного Telegram-канала, подхваченный впоследствии рядом других ресурсов, о том, что "в МИД РФ рассматривают вопрос, в какой форме негласно проинформировать китайскую сторону о нежелательности пребывания в стране посла Чжан Ханьхуэя". Это безусловный фейк, ничего подобного в МИД никто не рассматривает и рассматривать не собирается", - прокомментировали в министерстве соответствующую информацию, которую в субботу разместил Telegram-канал "Незыгарь".

В дипведомстве подчеркнули, что не удивлены подобной провокацией. "Это не что иное, как нагнетание негативного информационного фона, имеющее целью подрыв российско-китайского сотрудничества, - отметили в министерстве. - Как всем известно, больше всего вызывает зависть и раздражает наших недоброжелателей партнерство с теми странами, с которыми действительно все идет хорошо и с большими перспективами".