В МИД РФ считают контрпродуктивным любое внешнее вмешательство в дела Нигера

Как отметили в ведомстве, важно позволить народу самому урегулировать сложившуюся ситуацию

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Россия считает любое вмешательство в дела Нигера контрпродуктивным, это внутренние дела государства. Об этом в субботу заявил посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата "Форума партнерства Россия - Африка" Олег Озеров.

"Россия рассматривает то, что происходит в этих странах, как их внутреннее дело, и Россия не вмешивается в эти процессы. Мы не считаем, что вмешательство в дела Нигера сейчас может чем-то помочь, наоборот оно может оказаться контрпродуктивным", - сказал он в эфире "Радио России".

Посол отметил, что причины подобных событий всегда множественные, они могут быть связаны с социальными, политическими, экономическими, этническими и этно-религиозными процессами внутри страны. По словам Озерова, поэтому важно позволить народу Нигера самому урегулировать сложившуюся ситуацию.

"Россия не сеет хаос, она не подготавливает и не производит перевороты, в чем нас пытаются обвинить западные государства. Россия помогает африканским государствам по их просьбе", - подчеркнул Озеров. Он добавил, что вечный нарратив Запада - во всем видеть руку Москвы. Такая риторика, по словам посла, призвана замаскировать крах западной политики на Африканском континенте, "которая сейчас отвергается не просто режимами, а народами этих государств".

Группа нигерских военных подняла мятеж и объявила 26 июля об отстранении президента Мохамеда Базума, закрытии границ, введении комендантского часа, приостановке действия конституции, запрете политической активности партий. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины, который возглавил 28 июля генерал Абдурахман Тчиани. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) осудило переворот и дало мятежникам неделю на восстановление конституционного правления. В противном случае члены объединения обещают принять меры, вплоть до использования силы.

4 августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ECOWAS приняли план на случай военной интервенции в Нигер.