Захарова: установка трезубца на монумент "Родина-мать" показала суть киевского режима

Официальный представитель МИД РФ добавила, что "мать нельзя переименовать, она одна"

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что установка герба-трезубца на монумент "Родина-мать" в Киеве вместо герба СССР в очередной раз продемонстрировала сущность киевского режима.

"В этом вся сущность киевского режима и возглавляемых им киборгов. Мать нельзя переименовать. Она одна. И единственное, что с ней можно сделать, любить. А это они не умеют", - написала дипломат в своем Telegram-канале.

Как ранее сообщал и.о. министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев, работы должны быть завершены к Дню независимости, который отмечается 24 августа. Герб СССР отправят на хранение в музей.

Монументальная скульптура "Родина-мать" расположена на правом берегу Днепра. Ее открыли на торжествах по случаю Дня Победы в 1981 году. После 2015 года в рамках так называемой декоммунизации на Украине возникла идея заменить герб СССР на трезубец, соответствующий изображению на малом государственном гербе страны. Работы неоднократно откладывали из-за высокой стоимости и опасений, что демонтаж герба нарушит устойчивость статуи. Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины 13 июля выдала разрешение на начало работ.