Слуцкий: коллективный Запад вычеркивает неудобные и облагораживает позорные факты истории

Глава международного комитета Госдумы считает, что "время извинений для Вашингтона обязательно настанет"

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Идеология, принятая коллективным Западом, вычеркивает из истории неудобные и облагораживает позорные факты. Об этом написал в своем Telegram-канале лидер ЛДПР и глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий по случаю проходящих в Японии мероприятий, приуроченных к 78-й годовщине американской атомной бомбардировки Хиросимы.

Ранее ТАСС сообщил, что премьер-министр Японии Фумио Кисида и мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи, выступая на церемонии по случаю бомбардировки Хиросимы, ни разу не упомянули США как страну, осуществившую ее в 1945 году.

"Уму непостижимо: США даже не были названы на состоявшемся сегодня в Японии траурном мероприятии по случаю 78-й годовщины атомных бомбардировок Хиросимы <...>. Идеология политического манкуртизма, принятая на вооружение коллективным Западом, вычеркивает из истории неудобные и "облагораживает" позорные факты", - считает Слуцкий.

По его мнению, преступления, диктат и давление США именуются "борьбой за мир и демократию, вмешательство во внутренние дела других стран и свержение неугодных режимов - защитой прав и свобод, поощрение нацизма - поддержкой независимости". "Что переименовать невозможно - не называть же ядерный удар по мирному населению спасением душ! - предается забвению", - полагает глава международного комитета Госдумы.

Он также считает, что "время извинений для Вашингтона обязательно настанет". "Не только перед Японией, хотя ее страусиная политика вызывает, по меньшей мере, сожаление, но и перед многими другими народами, которые помнят и никогда не забудут кровавые преступления американцев на своей земле", - заключил Слуцкий.