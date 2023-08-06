Из Антальи в Россию вылетят 12 детей, пострадавших из-за недобросовестного туроператора

Вылет запланирован на 6 августа, сообщило посольство РФ в Анкаре

СТАМБУЛ, 6 августа. /ТАСС/. Вылет из Антальи в Москву и в Санкт-Петербург 12 детей, пострадавших от недобросовестных действий туркомпании "Колибри", обеспечивавшей отдых группы российских детей на турецком курорте, запланирован на 6 августа. Об этом сообщило посольство РФ в Анкаре.

"По состоянию на текущий момент в Анталье в двух отелях размещено 20 детей и 4 сопровождающих взрослых. Их списки уточнены, представитель генконсульства провел с ними встречу. Дети обеспечены всем необходимым и находятся в контакте с родителями. Сегодня в течение дня запланирован вылет в Москву и Санкт-Петербург 12 детей", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что посольство совместно с генконсульством в Анталье внимательно отслеживало ситуацию с момента поступления жалоб родителей на условия приема и размещения несовершеннолетних детей и сопровождающих лиц в общем количестве свыше 70 человек.