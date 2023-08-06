Балицкий сообщил об отбитой атаке ВСУ в районе Малой Токмачки

Вооруженные силы Украины понесли потери, добавил врио губернатора Запорожской области

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки в районе Малой Токмачки и Новопокровки в Запорожской области, но понесли потери и отошли, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Евгений Балицкий.

"Сегодня около шести утра на ореховском направлении в районе Малой Токмачки и Новопокровки наши подразделения вскрыли выдвижение группы противника в сторону наших позиций, снова без поддержки техники. По группе нанесено огневое поражение, противник понес потери и отошел в северном направлении", - написал Балицкий.