6 августа, 09:06,
обновлено 6 августа, 09:20
Военная операция на Украине

Балицкий сообщил об отбитой атаке ВСУ в районе Малой Токмачки

Вооруженные силы Украины понесли потери, добавил врио губернатора Запорожской области

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки в районе Малой Токмачки и Новопокровки в Запорожской области, но понесли потери и отошли, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Евгений Балицкий.

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"Сегодня около шести утра на ореховском направлении в районе Малой Токмачки и Новопокровки наши подразделения вскрыли выдвижение группы противника в сторону наших позиций, снова без поддержки техники. По группе нанесено огневое поражение, противник понес потери и отошел в северном направлении", - написал Балицкий. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеБалицкий, Евгений Витальевич
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