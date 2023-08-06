6 августа, 10:18,
обновлено 6 августа, 10:40
Военная операция на Украине

Рябков: участие стран БРИКС во встрече в Джидде поможет донести здравый смысл Западу

Сергей Карпухин/ ТАСС
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© Сергей Карпухин/ ТАСС

По словам замглавы МИД РФ, Россия обсудит итоги консультаций по Украине с партнерами по БРИКС

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Участие представителей стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в консультациях в Джидде может принести пользу в целях донесения здравого смысла до западных покровителей Киева. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Читайте также
Что известно о готовящихся переговорах по Украине в Саудовской Аравии

"С точки зрения донесения здравого смысла до спонсоров киевского режима, я думаю, участие коллег по БРИКС в этом мероприятии, возможно, какую-то пользу принесло. Но с этим еще нужно разобраться, что там происходило в Джидде. Именно исходя из целесообразности лучше понять реальную расстановку и диспозицию, наш диалог с бриксовцами по этой теме будет продолжен", - сказал он.

По словам Рябкова, Россия обсудит итоги консультаций по Украине в Джидде с партнерами по БРИКС, которые участвовали во встрече. "Что касается партнеров БРИКС, которые туда были приглашены и поехали, да, безусловно, есть такое понимание, что по итогам мероприятий в Джидде соответствующий диалог, соответствующий обмен мнениями между нами и участниками БРИКС, которые там на разных уровнях побывали, будет проведен", - сказал он. 

Теги:
УкраинаРоссияСаудовская АравияРябков, Сергей АлексеевичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация