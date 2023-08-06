6 августа, 10:23,
обновлено 6 августа, 10:41

Рябков сообщил, что 7-8 августа посетит Тегеран для обсуждения СВПД и работы Ирана с БРИКС

По словам замглавы МИД РФ, взаимодействие России и Ирана в рамках ядерной сделки не должно быть затронуто санкциями Запада при ее восстановлении

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 7-8 августа посетит Тегеран для обсуждения ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и взаимодействия Ирана с БРИКС.

"Я буду там [в Тегеране] в понедельник и вторник. Проведу встречи с руководством иранского МИД. Тематика профильная: это, разумеется, ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной программы. <...> Плюс БРИКС. И приму участие в семинаре, который организует МИД Ирана по теме БРИКС - Иран", - сообщил замминистра ТАСС.

По его словам, взаимодействие РФ и Ирана в рамках ядерной сделки не должно быть затронуто санкциями Запада при ее восстановлении. 

Теги:
ИранРоссияРябков, Сергей Алексеевич
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