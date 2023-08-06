Рябков заявил, что шансы на возврат к СВПД не очень высоки

По словам замглавы МИД РФ, Россия не намерена отказываться от работы над договоренностями

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Вероятность восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) "не очень высока", однако Россия не намерена отказываться от работы над договоренностями. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы знаем, что есть у ряда наших контрагентов, коллег на западной стороне, альтернативные идеи, есть попытки переключить внимание на сюжеты, которые лишь опосредованно могут относиться к СВПД. В конечном счете это их выбор, но тогда шансы на восстановление СВПД снизятся еще больше. Сейчас они не очень высоки - называю вещи своими именами", - сказал замминистра.

При этом Рябков отметил, что российская сторона "от этой договоренности не отказывается" и готова пройти "свою часть пути".