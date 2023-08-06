Медведев заявил, что переговоры по Украине не нужны, пока Киев не начнет молить о пощаде

Замглавы Совбеза РФ подчеркнул, что переговорный процесс будет иметь шансы на успех лишь при участии обеих сторон

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Переговоры по ситуации на Украине не нужны, пока Киев не станет молить о пощаде. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Политик подчеркнул, что переговорный процесс по украинскому вопросу будет иметь шансы на успех лишь при участии обеих сторон и учете текущих реалий, включая новые регионы РФ. Таким образом он прокомментировал принятое на консультациях в саудовском городе Джидда решение создать рабочие группы для обсуждения пунктов "формулы" по урегулированию на Украине, предложенной президентом страны Владимиром Зеленским.

"Сами переговоры пока не нужны. Враг должен приползти на коленях, моля о пощаде", - написал Медведев. Он подчеркнул, что при этом "трудно осуждать желание закончить войну". Однако, по его мнению, всякие предложения о мире имеют шансы на успех при соблюдении трех ключевых условий". К таковым он отнес участие в переговорах обеих сторон конфликта. "А этого нет", - напомнил Медведев. "Учет исторического контекста. А он таков: страны Украины никогда не было до 1991 года. Она осколок Российской империи", - добавил он. Третьим фактором, по мнению российского политика, должен быть учет текущих реалий. "А они таковы: Украина находится в стадии полураспада, а часть ее территорий вернулась в Россию", - написал он.

Замглавы Совбеза РФ сделал акцент на том, что "тот посредник, который готов будет признать эти очевидные вещи, имеет шансы на успех", все же прочие - никаких. Кроме того, Медведев обратил внимание на то, что "невозможно спорить с отсылками к Уставу ООН при понимании того, что помимо суверенитета там есть еще и право наций на самоопределение".