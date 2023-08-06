6 августа, 10:33,
обновлено 6 августа, 10:46

Рябков: у РФ есть все возможности, чтобы купировать угрозы безопасности в Черном море

По словам замглавы МИД РФ, безопасность страны будет надежно обеспечена

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Россия располагает всеми военными и военно-техническими возможностями, чтобы купировать угрозы в Черном море, безопасность страны будет надежно обеспечена. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Главное - у нас есть все военные и военно-технические возможности для того, чтобы эту ситуацию купировать без ущерба для интересов нашей безопасности, безопасности наших людей и объектов, - отметил замминистра. - Мы своими интересами о безопасности никогда не поступимся и их надежно обеспечим".

Рябков добавил, что Россия регулярно заявляет Западу демарши на различных уровнях по поводу угроз безопасности в Черном море. "Демарши по той линии, которую проводят западники во главе с США и Великобританией в этой ситуации, проводятся постоянно на разных уровнях", - сказал он. Замминистра добавил, что Москва продолжит соответствующую работу на этом направлении. 

Теги:
РоссияРябков, Сергей Алексеевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация