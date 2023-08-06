Рябков: у РФ есть все возможности, чтобы купировать угрозы безопасности в Черном море

По словам замглавы МИД РФ, безопасность страны будет надежно обеспечена

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Россия располагает всеми военными и военно-техническими возможностями, чтобы купировать угрозы в Черном море, безопасность страны будет надежно обеспечена. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Главное - у нас есть все военные и военно-технические возможности для того, чтобы эту ситуацию купировать без ущерба для интересов нашей безопасности, безопасности наших людей и объектов, - отметил замминистра. - Мы своими интересами о безопасности никогда не поступимся и их надежно обеспечим".

Рябков добавил, что Россия регулярно заявляет Западу демарши на различных уровнях по поводу угроз безопасности в Черном море. "Демарши по той линии, которую проводят западники во главе с США и Великобританией в этой ситуации, проводятся постоянно на разных уровнях", - сказал он. Замминистра добавил, что Москва продолжит соответствующую работу на этом направлении.