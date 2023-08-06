Эксперт: без РФ в Джидде не может быть реального разговора по урегулированию на Украине

Как заявил заведующий кафедры политологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин, "встреча должна объединить в себе какие-то силы, чтобы провести черту раскола в мире, выявить тех, кто "сомневается" в западном подходе"

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Встреча в Джидде по украинскому конфликту не ставит цели выработать конкретные меры для урегулирования, поскольку для этого на нее должна была быть приглашена Россия. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил заведующий кафедры политологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

"Если бы на самом деле речь шла об урегулировании украинского конфликта, то, вне всякого сомнения, здесь было бы приглашение России к активному участию. Естественно, встреча должна объединить в себе какие-то силы, чтобы провести черту раскола в мире, выявить тех, кто "сомневается" в западном подходе. Их, конечно, хотят перевербовать", - сказал он.

Вместе с тем, по мнению эксперта, одной из задач встречи в Саудовской Аравии является выработка иной парадигмы развития украинского конфликта, не подразумевающей силового сценария. "Нужно какую-то парадигму предложить, например перемирие в каком-то виде. Все сейчас активно обсуждают заморозку линии боевого соприкосновения, так что сейчас, наверное, "план Б" у Запада, запасной вариант должен быть, чтобы в определенной степени готовиться к смене парадигмы, в которую должны поверить все остальные", - добавил он.

По мнению аналитика, это связано с тем, что Запад столкнулся с несогласием ряда стран с его политикой по украинскому кризису. "Запад столкнулся с тем, что две трети населения планеты не поддерживают его или находятся в режиме неучастия. С ними, по их мнению, надо работать. Вот они таким способом также пытаются повлиять, найти своих агентов и начинать взращивать некую сеть среди незападного мира, который мы называем "глобальное большинство", - сказал Кошкин.

Программный директор клуба "Валдай" Олег Барабанов, комментируя встречу в Джидде, также отметил, что целью данных консультаций не является выработка конкретных мер по урегулированию конфликта, и выразил сомнение, что странам в Саудовской Аравии удастся достичь консенсуса. "Если они к чему-то и придут, то все равно будут показывать это в качестве единой позиции мирового сообщества, а не только Запада, где Россия якобы должна этой позиции подчиняться. Они будут "продавать" это в качестве успеха", - сказал он.

По мнению эксперта, главной задачей переговоров является попытка согласовать позиции стран Запада с остальными представителями мирового сообщества, делающими акцент на достижении скорейшего перемирия.

О встрече

5-6 августа в Джидде проходят консультации по мирному урегулированию конфликта на Украине. В мероприятии принимают участие представители более 30 государств, в том числе Бразилии, Великобритании, Индии, Китая, Соединенных Штатов, Турции, ЮАР, а также стран Евросоюза. Россия приглашение не получала.

Участники консультаций в Джидде приняли решение создать рабочие группы для обсуждения пунктов "формулы" по урегулированию на Украине, предложенной президентом страны Владимиром Зеленским. По данным газеты Corriere della sera, ряд участников встречи считает, "что уважение территориальной целостности и суверенитета Украины должно лежать в основе любого мирного соглашения, равно как и верховенство Устава ООН".