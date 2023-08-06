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обновлено 6 августа, 13:01
Военная операция на Украине

Песков: РФ хочет контролировать все территории, зафиксированные в ее конституции

Артем Геодакян/ ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Артем Геодакян/ ТАСС

Как уточнил пресс-секретарь российского президента, страна не собирается присоединять дополнительные территории Украины

НЬЮ-ЙОРК, 6 августа. /ТАСС/. Россия хочет контролировать территории, принадлежность которых ей зафиксирована в Конституции РФ.

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Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью газете The New York Times.

"Нет, - сказал он в ответ на вопрос журналиста, собирается ли Россия присоединять дополнительные территории Украины. - Мы лишь хотим контролировать все территории, которые в настоящее время прописаны в нашей конституции как наши".

С 23 по 27 сентября прошлого года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство жителей высказались за такой шаг. 30 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры об их присоединении к России. 4 октября российский лидер подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. 

Теги:
УкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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