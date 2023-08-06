Песков заявил, что сейчас оснований для мирного соглашения с Киевом нет

По словам пресс-секретаря президента РФ, спецоперация будет продолжена

НЬЮ-ЙОРК, 6 августа. /ТАСС/. Основания для достижения соглашения с Киевом по урегулированию конфликта на Украине в настоящее время отсутствуют. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков газете The New York Times.

"Оснований для соглашения на данный момент нет. Мы продолжим операцию в обозримом будущем", - сказал он.

Российские власти неоднократно заявляли о готовности вести переговоры с Украиной об урегулировании конфликта. Одновременно официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обращала внимание, что главным препятствием на этом пути являются законодательно закрепленная указом президента Украины Владимира Зеленского 30 сентября 2022 года невозможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным, "а также инициативы украинского лидера, свидетельствующие о полной оторванности официального Киева от современных реалий", включая требование вывода российских войск из новых регионов страны. 9 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не видит никакого желания украинской стороны начинать серьезный разговор по урегулированию.